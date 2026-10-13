به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با تداوم فعالیت امواج بارشی در منطقه، طی امروز شاهد ابرناکی، وزش باد گاهی شدید و بارش‌های متناوب باران (با احتمال رعدوبرق) در برخی نقاط استان خواهیم بود.

در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه با تضعیف امواج بارشی از شدت ناپایداری‌های جوی در منطقه کاسته می‌شود هرچند به سبب رطوبت مناسب در منطقه احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان وجود خواهد داشت.

از بعدازظهر روز جمعه با تقویت مجدد این امواج، بر گستره بارش‌ها در سطح استان افزوده خواهد شد که این ناپایداری‌های جوی به تناوب تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

از نظر دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته دمای ارومیه بین ۷ و ۱۷ درجه در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۵ و پلدشت با ۲۴ درجه خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و براساس الگو‌های دمایی از فردا بطور نسبی بر میزان دمای هوا در استان افزوده خواهد شد که این روند تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.