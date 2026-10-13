رئیس سازمان هواشناسی کشور در نشست هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم (IPCC) بر ضرورت استفاده از نام‌های جغرافیایی مصوب اسناد سازمان ملل متحد، از جمله نام تاریخی و رسمی خلیج فارس، تأکید کرد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شصت‌وپنجمین نشست هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم با حضور نمایندگان بیش از ۱۸۰ کشور در آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی، آغاز به کار کرد.

سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور و مرجع ملی هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم، در این نشست بر ضرورت استفاده از نام‌های جغرافیایی مصوب در اسناد سازمان ملل متحد و پرهیز از به‌کارگیری نام‌های جعلی در گزارش‌های بین‌المللی تأکید کرد.

او همچنین تهیه گزارش‌های دقیق علمی در فرصت زمانی مناسب و بدون شتاب‌زدگی، حمایت فنی از کشور‌های در حال توسعه و انتقال دانش به این کشور‌ها را از ضرورت‌های مهم در فرایند ارزیابی تغییر اقلیم دانست.

قرار است در پایان این نشست، زمان نهایی انتشار هفتمین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم جهان تعیین و برنامه‌های کاری، بودجه و رویه‌های اجرایی هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم جمع‌بندی شود.

شصت‌وپنجمین نشست این هیئت با هدف پیشبرد ارزیابی‌های علمی تغییر اقلیم و هماهنگی فعالیت‌های آینده آن برگزار می‌شود.