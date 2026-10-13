به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مجتبی نوریان گفت: در پی یک فقره تیراندازی در یکی از روستا‌های اطراف دورود، بلافاصله موضوع در دستور کار عوامل انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پاسگاه حشمت آباد دورود با اشراف اطلاعاتی ۴ عامل تیراندازی را دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری کشف کردند.

فرمانده انتظامی دورود انگیزه متهمان را اختلافات ملکی عنوان کرد و گفت: پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند و هرگز اجازه نخواهد داد افراد قانون‌گریز، امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیاندازند.