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فرمانده انتظامی دورود از شناسایی و دستگیری ۴ عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مجتبی نوریان گفت: در پی یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای اطراف دورود، بلافاصله موضوع در دستور کار عوامل انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی پاسگاه حشمت آباد دورود با اشراف اطلاعاتی ۴ عامل تیراندازی را دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری کشف کردند.
فرمانده انتظامی دورود انگیزه متهمان را اختلافات ملکی عنوان کرد و گفت: پلیس قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد میکند و هرگز اجازه نخواهد داد افراد قانونگریز، امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیاندازند.