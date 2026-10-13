رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت محصول خرمالو از ۲۷۰ هکتار باغ در استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۲ هزار و ۷۶۴ تن خرما از باغ‌های استان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: برداشت محصول خرما از ۲۷۰ هکتار باغ در گیلان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال ۲ هزار و ۷۶۴ تن خرمالو به ارزش بیش از ۲ هزار و ۴۸۷ میلیارد ریال برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۵۰ خانوار گیلانی به پرورش و تولید خرمالو در استان اشتغال دارند، گفت: شهرستان‌های تالش، لنگرود، آستارا، رودسر و املش از مهم‌ترین شهرستان‌های تولیدکننده خرمالو در گیلان محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه شهرستان تالش بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید در گیلان را به خود اختصاص داده است، افزود: برداشت خرمالو تا اواخر آذرماه در گیلان ادامه دارد.

محمدی با اشاره به تولید خرمالو در باغ‌های پراکنده توام با دیگر درختان میوه، در بیشتر شهرستان‌های گیلان، گفت: این محصول در بازار‌های محلی و در میادین میوه و تره بار داخل استان عرضه می‌شود.