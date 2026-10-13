دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم از دستگیری یکی از قاچاقچیان بومی، سابقه‌دار و از تأمین‌کنندگان مواد مخدر در شهرستان‌های خاتم، مروست و مناطق همجوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رضا رضایی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم و با هماهنگی قضایی، متهم شناسایی و در جریان عملیات تعقیب و گریز، خودروی پژو پارس تقویت‌شده حامل مواد مخدر توقیف و وی نیز دستگیر شد.

رضایی ادامه داد: در بازرسی از خودرو، ۴۰ کیلوگرم شیشه و ۱۴ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد؛ کشفی که در چارچوب مقابله با عوامل تأمین و توزیع مواد مخدر صورت گرفت.

دادستان خاتم با تأکید بر برخورد قانونی با عوامل تهیه، تأمین و توزیع مواد مخدر اعلام کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی، متهم با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شد و رسیدگی به ابعاد پرونده ادامه دارد.

وی همچنین از تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قدردانی کرد و بر استمرار اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و صیانت از امنیت و سلامت جامعه تأکید کرد.