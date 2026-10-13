به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شمار شرکت‌کنندگان این دوره از آزمون سراسری سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی «سامفا» در کشور عراق، در مقایسه با ۷۸ نفر داوطلب سال گذشته، به بیش از سه برابر رسیده است.

این آزمون با پیگیری و هماهنگی رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شامات، مستقر در عراق و همکاری رایزنی فرهنگی، دانشگاه‌ها و مراکز میزبان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان، با هدف ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران، در این آزمون شرکت کرده‌اند. برای این داوطلبان، سامفا مرحله‌ای از مسیر آمادگی برای ورود به محیط دانشگاهی و تحصیل به زبان فارسی است.

آموزش زبان فارسی، علاوه بر آماده‌سازی دانشجویان عراقی برای تحصیل در ایران، زمینه ارتباط نزدیک‌تر آنان با استادان، دانشجویان و منابع علمی فارسی را فراهم می‌کند. این آشنایی زبانی همچنین به شناخت بیشتر فرهنگ دو کشور و تقویت پیوند‌های علمی و دانشگاهی میان آنها کمک می‌کند.

سنجش استاندارد‌های مهارت‌های فارسی (سامفا) مهم‌ترین آزمون بسندگی در زبان فارسی است که به سنجش استاندارد مهارت‌های زبانی افراد، بدون اینکه در کجا و با چه کتابی زبان فارسی را یادگرفته‌اند، می‌پردازد.

سامفا در زبان فارسی، مانند آزمون‌های تافل و آیلتس در زبان انگلیسی است. این آزمون به همت مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی، سازمان سنجش آموزش کشور و اداره کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری استادان برجسته دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی کشور طراحی و اجرا شده است. برای این آزمون، چارچوب علمی و سند پشتیبان تهیه شده است که توسط مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم منتشر می‌شود.

همچنین این آزمون از امتیاز داشتن آزمون مهارت گفتاری نیز برخوردار است که پس از ضبط تولیدات فارسی‌آموزان همراه با سایر مهارت‌های خوانداری، شنیداری و نوشتاری در سازمان سنجش آموزش کشور ارزیابی می‌شود.

آزمون سامفا یکی از ملاک‌های تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و طبق آیین‌نامه‌های مصوب، تمام دانشجویان غیر ایرانی داوطلب تحصیل در دانشگاه‌های کشور باید در این آزمون شرکت کنند.

این آزمون از دو بخش عمومی و دانشگاهی تشکیل شده است. از کاربرد‌های آزمون عمومی سامفا تعیین سطح تسلط زبان فارسی برای آن دسته از اتباع غیر ایرانی است که قصد تحصیل در مدارس آموزش و پرورش، اقامت، کار و فعالیت تجاری یا تأسیس دفاتر بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران دارند.

این آزمون حداقل ۳ بار در سال توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و برگزاری آن در حوزه‌های امتحانی داخل کشور و کرسی‌های زبان فارسی خارج از ایران به‌طور هم‌زمان است.

سازمان سنجش، گواهی این آزمون را به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر می‌کند که دارای اعتبار ۲ ساله است.