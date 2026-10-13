به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور با حضور نمایندگان ۲۴ تیم در مرکز ملی فوتبال برگزار شد. تیم‌ها در ۴ گروه ۶ تیمی قرار گرفتند. هفته اول لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور از ۲ آبان در شهر‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.

گروه بندی لیگ دسته اول به شرح زیر است:

گروه یک:

۱- جوادالائمه شهرکرد

۲- جنگی مشهد

۳- ذوب‌آهن اصفهان

۴- عمران بتن اکباتان همدان

۵- امامشهر یزد

۶- وزین پرشیا نظرآباد

گروه دو:

۱- استقلال تهران

۲- مقاومت همدان

۳- مقاومت قم

۴- پاس بافق

۵- گلشن‌راز شندآباد شبستر

۶- شرکت کک طبس

گروه سه:

۱- بهشتی‌سازه گرگان

۲- پاس تهران

۳- مقاومت البرز

۴- وارو انرژی کردستان

۵- پترو اروند آبادان

۶- سروقامتان ابرکوه یزد

گروه چهار:

۱- نفت امیدیه

۲- صنایع اردکان یزد

۳- آرمان زنجان

۴- پاریزه‌ کردستان

۵- اتحاد سرخس

۶- نود بیرجند