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مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول فوتسال با حضور نمایندگان تیمها در خانه فوتسال برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور با حضور نمایندگان ۲۴ تیم در مرکز ملی فوتبال برگزار شد. تیمها در ۴ گروه ۶ تیمی قرار گرفتند. هفته اول لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور از ۲ آبان در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.
گروه بندی لیگ دسته اول به شرح زیر است:
گروه یک:
۱- جوادالائمه شهرکرد
۲- جنگی مشهد
۳- ذوبآهن اصفهان
۴- عمران بتن اکباتان همدان
۵- امامشهر یزد
۶- وزین پرشیا نظرآباد
گروه دو:
۱- استقلال تهران
۲- مقاومت همدان
۳- مقاومت قم
۴- پاس بافق
۵- گلشنراز شندآباد شبستر
۶- شرکت کک طبس
گروه سه:
۱- بهشتیسازه گرگان
۲- پاس تهران
۳- مقاومت البرز
۴- وارو انرژی کردستان
۵- پترو اروند آبادان
۶- سروقامتان ابرکوه یزد
گروه چهار:
۱- نفت امیدیه
۲- صنایع اردکان یزد
۳- آرمان زنجان
۴- پاریزه کردستان
۵- اتحاد سرخس
۶- نود بیرجند