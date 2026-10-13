به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ روستای بیابانک، یکی از روستا‌های کویری و بسیار دیدنی ایران است که در استان سمنان قرار گرفته است. علت نام گذاری این روستا کوچک بودن آن و همچنین همجواری آن با دشت کویر است.

این روستا قنات ها، یخدان ها، برج‌ها و قلعه‌های زیبایی را در خود جای داده و با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، طبیعت کویری چشم‌نواز و ظرفیت‌های ارزشمند بومی، میزبان گردشگران و علاقه‌مندان به سفرهای کویری است.

این روستا با آرامش خاص کویر، جاذبه‌های طبیعی، فرهنگ محلی و ظرفیت‌های بوم‌گردی، ش مهمی در توسعه گردشگری و معرفی توانمندی‌های جنوب شهرستان سرخه ایفا می کند.