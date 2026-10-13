به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شاخص کیفیت هوای مشهد با عدد ۴۸ در وضعیت پاک قرار دارد، اما ایستگاه ماشین ابزار با شاخص ۱۰۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوای مشهد در حال حاضر روی عدد ۴۸ قرار دارد و در وضعیت سبز و پاک است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۶۳ ثبت شده که نشان می‌دهد هوای مشهد در این بازه نیز در وضعیت قابل بوده است.

در بین ایستگاه‌های هواشناسی آوینی، امامیه، کریمی و هفت‌حوض در وضعیت پاک هستند، همچنین ایستگاه‌های چمن، خیام شمالی، سرافرازان، الهیه، طرق، رسالت، سجاد، ساختمان و صدف در وضعیت قابل قبول قرار دارند و تنها ایستگاه ماشین ابزار با شاخص ۱۰۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.