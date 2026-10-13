به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوای مشهد در حال حاضر روی عدد ۴۸ قرار دارد و در وضعیت سبز و پاک است. ایستگاه ماشین ابزار با شاخص ۱۰۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در بین ایستگاه‌های هواشناسی آوینی، امامیه، کریمی و هفت‌حوض در وضعیت پاک هستند، همچنین ایستگاه‌های چمن، خیام شمالی، سرافرازان، الهیه، طرق، رسالت، سجاد، ساختمان و صدف در وضعیت قابل قبول قرار دارند و تنها ایستگاه ماشین ابزار با شاخص ۱۰۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.