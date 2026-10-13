به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حسن ایزانلو گفت: در راستای بررسی بازنگری طرح‌های هادی روستایی، ۶ طرح در کمیته بررسی طرح‌های هادی روستایی تصویب شد.

مدیر امور اراضی خراسان شمالی افزود: طرح‌های بازنگری روستا‌های تازه یاب، مهمانک، لنگر، کلاته زمان صوفی، آجقان و گسک مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

ایزانلو اضافه کرد: الحاق اراضی کشاورزی به محدوده طرح هادی روستایی مستلزم رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط به حفظ کاربری اراضی زذاعی و باغ هاست و موضوع اراضی پیشنهادی باید از مسیر قانونی مربوطه بررسی و تعیین تکلیف شود