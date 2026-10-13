به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام مهدوی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ در مراسم گرامیداشت یادواره شهدای بسیج دانش آموزی این شهرستان که در حسینیه شهدای گمنام برگزار شد؛ برگزاری یادواره شهدا را نیاز امروز کشورعنوان کرد وگفت: یادشهدا وایستادگی آنها در مقابل دشمن بعثی بایدبرای نسل امروز بخصوص دانش آموزان الگو ودرس باشد ونگذاریم که قهرمانان حقیقی جبهه‌های جنگ به فراموشی سپرده شوند.

او به شهادت رساندن هزاران کودک و دانش آموز بخصوص شهدای دانش آموز میناب را سند گویای جنایت استکبار جهانی عنوان کرد.

او درادامه به بیان رشادت ومجاهدت‌های رزمندگان وشهدا در جبهه‌های جنگ تحمیلی اشاره وخاطرنشان کرد: امنیت وآرامشی که در کشور عزیزما گسترده شده ودشمنان در طول چهاردهه از عمر این نظام، تاب دیدن آن راندارند از برکت همان شهدای است که شما دانش آموزان عزیز باید ادامه دهنده راه آنها باشید.

وی تکلیف امروز ملت ایران را ایستادگی ومقاومت درمقابل دشمن دانست وافزود: دشمن برای ضربه زدن به ایران ازهیچ تلاشی دریغ نمی‌کند، لذا مردم ماباید هوشیار باشند.

حجت الاسلام مهدوی تصریح کرد: شما دانش آموزان باید از شهدا برای ادامه دادن راه پیشرفت این کشور الگو برداری کنید ونگذارید که دشمن به اهداف خود درتشکک در ذهن وقلبهایتان برسد.