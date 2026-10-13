مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم از بهسازی و بهره‌برداری از ۱۸۰ کیلومتر از راه‌های برون‌شهری استان در شش‌ماهه نخست امسال با اعتباری بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسن کلهری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت راه‌ها و افزایش ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان اجرا شد و آزادراه‌های قم – تهران و قم – کاشان، بزرگراه‌های قم – اراک و سلفچگان – دلیجان و محور‌های قدیم قم – تهران و قم – کاشان، پردیسان – ورجان، قم – جعفریه و باغیک – تفرش را دربر گرفت.

وی با اشاره به جایگاه قم به‌عنوان کریدور ارتباطی ۱۷ استان با مرکز کشور افزود: محور‌های مواصلاتی این استان نقش مهمی در جابه‌جایی مسافران و کالا در سطح کشور دارند و به همین دلیل، توجه به نگهداری و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و تخصیص اعتبارات متناسب با میزان تردد در این محور‌ها ضروری است.

کلهری با بیان اینکه عملیات بهسازی راه‌های استان حتی در شرایط وقوع جنگ رمضان نیز متوقف نشد، اظهار کرد: با مدیریت میدانی و اولویت‌بندی محور‌های مواصلاتی، کارگاه‌های عمرانی جاده‌ای به فعالیت خود ادامه دادند و عملیات بهسازی در کریدور‌های اصلی و سایر محور‌های استان اجرا شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم درباره اقدامات اجرایی این طرح نیز گفت: متناسب با وضعیت فنی هر محور، عملیات روکش آسفالت، لکه‌گیری هندسی، درزگیری با قیر پلیمری و اجرای آسفالت حفاظتی انجام شده است.

وی اعتبار اجرای این طرح را بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبار از محل منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده است.

کلهری با اشاره به فعالیت مستمر کارگاه‌های عمرانی در سطح راه‌های استان خاطرنشان کرد: ده‌ها کارگاه به‌صورت امانی و پیمانی در محور‌های مواصلاتی قم فعالیت می‌کنند که علاوه بر نگهداری و توسعه راه‌ها و ابنیه فنی، ارتقای ایمنی تردد جاده‌ای را دنبال می‌کنند.