مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از پایان حفاری و نصب تسهیلات سرچاهی چند حلقه چاه گازی در میدان‌های خانگیران و خارتنگ و پایان حفاری چاه چهارم میدان توس خبر داد؛ ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده برای هر یک از این چاه‌ها بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز در روز است.

آمادگی چاه‌های گازی خانگیران، خارتنگ و توس برای تولید

آمادگی چاه‌های گازی خانگیران، خارتنگ و توس برای تولید

به گزارش خبرگزار‌ی صدا و سیما، محمدصادق مهرجو، با تشریح عملکرد این مدیریت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: برنامه‌های حفاری، تعمیر و تکمیل چاه‌ها و نصب تسهیلات سرچاهی با هدف افزایش ظرفیت تولید و صیانت از توان تولیدی میدان‌های نفت و گاز دنبال شده است.

وی با اشاره به عملیات انجام‌شده در میدان گازی خانگیران افزود: حفاری چاه شماره ۹۷ این میدان پایان یافته و تسهیلات موردنیاز برای تولید از آن نیز نصب شده است. ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده این چاه روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز است.

مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: تکمیل عملیات اجرایی و فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم، زمینه استفاده از ظرفیت تولیدی این چاه را فراهم می‌کند و توسعه چاه‌های گازی خانگیران با هدف تقویت ظرفیت تولید گاز در شرق کشور ادامه دارد.

مهرجو با تشریح آخرین وضع عملیات توسعه‌ای میدان گازی خارتنگ افزود: تاکنون حفاری سه حلقه چاه در این میدان انجام شده و تسهیلات موردنیاز نیز نصب شده است.

وی با اشاره به تکمیل چاه شماره ۳ خارتنگ در نیمه نخست امسال و نصب تسهیلات سرچاهی آن گفت: ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده این چاه روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز است.

مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: حفاری چاه شماره ۲ الف خارتنگ نیز در مرداد ۱۴۰۵ به پایان رسید و ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده آن روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز است.

مهرجو یادآور شد: چاه‌های شماره یک و چهار خارتنگ نیز در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیدند که این اقدام در چارچوب برنامه توسعه میدان و افزایش برداشت گاز انجام شده است.

وی درباره فعالیت‌های انجام‌شده در میدان گازی توس گفت: حفاری چاه شماره چهار این میدان در شهریور ۱۴۰۵ پایان یافت و ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده آن روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز است.

مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: پس از پایان حفاری، تکمیل تجهیزات و فراهم‌کردن شرایط لازم برای اتصال چاه به تأسیسات تولیدی، مراحل بعدی برای بهره‌برداری از ظرفیت ایجادشده دنبال می‌شود.

مهرجو در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو از تعمیر سه حلقه چاه نفتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: چاه‌های دانان یک، دانان پنج و ماله‌کوه یک در این مدت تعمیر شدند.

وی افزود: تعمیر چاه‌های نفتی با هدف رفع مشکلات فنی، بهبود شرایط عملیاتی و استمرار تولید انجام می‌شود و در حفظ ظرفیت تولید میدان‌های نفتی غرب کشور نقش مهمی دارد.

مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مهندسی، حفاری، تکمیل چاه و بهره‌برداری گفت: اجرای موفق برنامه‌های فنی به نظارت مستمر، رعایت الزام‌های فنی و ایمنی و استفاده بهینه از تجهیزات و ظرفیت‌های عملیاتی نیاز دارد.

مهرجو تأکید کرد: مدیریت امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با تمرکز بر حفاری و تکمیل چاه‌های توسعه‌ای گازی و اجرای برنامه‌های تعمیراتی، تحقق اهداف تولیدی و توسعه‌ای این شرکت را دنبال می‌کند.