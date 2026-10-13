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مرحله شهرستانی مسابقه میدان یار در حاشیه برگزاری تجمع شب های اقتدار دامغان با شرکت ۱۲ تیم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ حسین پور فرمانده سپاه شهرستان دامغان گفت: از ۱۰۰ تیم شرکت کننده در مسابقات طرح میدان یار در شبهای اقتدار ۶ تیم از خواهران و ۶ تیم از برادران به مسابقات شهرستانی راه یافتند و در بخشهای عبور از موانع، تیر اندازی، امداد و نجات، باز و بسته کردن سلاح، رجز خوانی به رقابت پرداختند.
در پایان یک تیم برتر از خواهران و یک تیم برتر از برادران به مسابقات میدان یار استانی راه پیدا میکنند.
آمادگی عموم مردم در بخشهای مختلف رزمی از مهمترین اهداف مسابقه میدان یار است.