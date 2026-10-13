به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ حسین پور فرمانده سپاه شهرستان دامغان گفت: از ۱۰۰ تیم شرکت کننده در مسابقات طرح میدان یار در شب‌های اقتدار ۶ تیم از خواهران و ۶ تیم از برادران به مسابقات شهرستانی راه یافتند و در بخش‌های عبور از موانع، تیر اندازی، امداد و نجات، باز و بسته کردن سلاح، رجز خوانی به رقابت پرداختند.

در پایان یک تیم برتر از خواهران و یک تیم برتر از برادران به مسابقات میدان یار استانی راه پیدا می‌کنند.

آمادگی عموم مردم در بخش‌های مختلف رزمی از مهمترین اهداف مسابقه میدان یار است.