به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این رویداد با هدف ایجاد شور و نشاط، تقویت روحیه همبستگی و ترویج بازی‌های گروهی و فعالیت‌های بدنی در میان نسل آینده برگزار شد.

در این مراسم که با حضور پرشور کودکان و مربیان برگزار شد، بازی‌های گروهی تحرکی به عنوان ابزاری آموزشی برای تقویت مهارت‌های اجتماعی، همکاری جمعی و سلامت جسمانی مورد توجه قرار گرفت.

این رویداد که با محوریت «بازی‌های گروهی» طراحی شده بود، فرصتی را فراهم آورد تا کودکان ضمن تجربه کار گروهی، شادی و هیجان را در فضایی استاندارد و ایمن تجربه کنند.