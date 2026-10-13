بررسی‌های میدانی از مراکز منتخب عرضه گوشت در استان البرز نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام این محصول در سه ماه اخیر، در مواردی تا ۲۰ درصد کمتر از مراکز مشابه در تهران و برخی دیگر از نقاط کشور بوده است؛ تفاوتی که نقش مدیریت زنجیره تأمین و حذف واسطه‌های غیرضروری را در کاهش هزینه خرید خانوارها برجسته می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، در شرایطی که هزینه تأمین کالاهای اساسی بخش مهمی از مخارج روزانه خانوارها را به خود اختصاص داده است، کنترل قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مردم به محصولات ضروری، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت بازار به شمار می‌رود. در این میان، بررسی وضعیت عرضه گوشت در استان البرز از وجود اختلاف قیمت در برخی مراکز منتخب این استان با مراکز مشابه در تهران و دیگر شهرها حکایت دارد.

بر اساس بررسی‌های میدانی انجام‌شده طی سه ماه اخیر، قیمت برخی اقلام گوشت در مراکز منتخب عرضه و میادین شهر کرج، در مواردی تا ۲۰ درصد پایین‌تر از مراکز مشابه گزارش شده است. البته این اختلاف به همه انواع گوشت و تمام مراکز عرضه تعمیم‌پذیر نیست و نوع محصول، کیفیت، شرایط تأمین و هزینه‌های توزیع در تعیین قیمت نهایی نقش دارند.

یکی از عوامل مؤثر در کاهش هزینه عرضه، کوتاه شدن مسیر تأمین کالا و حذف واسطه‌های غیرضروری عنوان شده است. در همین راستا، اقدامات و پیگیری‌های استانداری البرز برای مدیریت هدفمند زنجیره تأمین، با هدف کاهش هزینه‌های اضافی و فراهم کردن زمینه عرضه گوشت با قیمت مناسب‌تر دنبال شده است.

کاهش حلقه‌های غیرضروری در فرآیند توزیع می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به کالا را حذف کند و امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات با قیمت رقابتی‌تر را افزایش دهد. با این حال، پایداری چنین روندی به تأمین مستمر کالا، مدیریت هزینه‌های توزیع و نظارت بر عملکرد مراکز عرضه وابسته است.

کارشناسان بازار، اثربخشی سیاست‌های تنظیم بازار را در نتیجه‌ای می‌دانند که مصرف‌کننده در زمان خرید تجربه می‌کند. از این منظر، صرف تأمین کالا یا اعلام برنامه‌های اجرایی برای مدیریت بازار کافی نیست؛ بلکه میزان دسترسی مردم به محصولات اساسی، قیمت نهایی عرضه و حفظ قدرت خرید خانوارها باید از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول باشد.

در کنار مدیریت زنجیره تأمین، نظارت مستمر بر قیمت‌ها، رسیدگی به شکایت‌های مردمی، مقابله با گران‌فروشی و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نرخ محصولات، از اقداماتی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند.

همچنین مقایسه دقیق قیمت‌ها مستلزم توجه به یکسان بودن نوع، کیفیت و شرایط عرضه محصولات است؛ زیرا تفاوت در این عوامل می‌تواند بر نتیجه مقایسه میان بازارهای مختلف اثر بگذارد. از این رو، انتشار اطلاعات مستند و به‌روز درباره قیمت اقلام گوشت در مراکز منتخب، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد بازار را برای شهروندان و مسئولان فراهم می‌کند.

تجربه ثبت اختلاف قیمت برخی اقلام گوشت در مراکز منتخب استان البرز با مراکز مشابه در سایر مناطق، اهمیت مدیریت هزینه‌های تأمین و توزیع را نشان می‌دهد. تداوم این روند، در صورت تأیید و پایش مستمر داده‌های بازار، می‌تواند به بهبود دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی کمک کند.

در نهایت، معیار اصلی موفقیت در تنظیم بازار، کاهش ملموس هزینه‌های خرید و فراهم شدن دسترسی پایدار و منصفانه مردم به کالاهای ضروری است؛ هدفی که تحقق آن به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارت مؤثر و استمرار سیاست‌های حمایتی وابسته خواهد بود.