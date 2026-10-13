در مراسمی از خانواده‌های معظم شهدا، کارکنان پلیس راه و جمعی از بازنشستگان فراجا در ارومیه تجلیل و از زحمات شبانه روزی آنها قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت هفته فراجا در مراسمی از خانواده‌های معظم شهدا، کارکنان پلیس راه و جمعی از بازنشستگان فراجا در ارومیه تجلیل و از زحمات شبانه روزی آنها قدردانی شد.

حجت الاسلام موسوی رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آذربایجان‌غربی در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های کارکنان پلیس‌راه آنان را بخش مهمی از ظرفیت مجموعه انتظامی و نقش آفرین در عرصه تأمین نظم و امنیت جامعه دانست و گفت: مسئولیت پذیری، انضباط، ایثار و خدمت صادقانه به مردم باید سر لوحه کار پلیس‌راه و راهور باشد.

وی همچنین گفت: شعار امسال پلیس، «پلیس مقتدر، ملت مبعوث، ایران سرافراز» نیز یادآور پیوند عمیق میان اقتدار قانونی پلیس، خدمتگزاری به مردم و سربلندی ایران اسلامی است؛ پیوندی که در مأموریت‌های پلیس راه به‌ویژه در صیانت از جان و سلامت مردم، جلوه‌ای عینی و روزمره دارد.