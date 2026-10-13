نسخه مرمت‌شده فیلم سینمایی «باشو، غریبه کوچک» ساخته زنده‌یاد بهرام بیضایی، روز ۲۲ مهر ماه در سینمای مدرن شهر مونترال کانادا به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این فیلم روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۶) ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی، با کیفیت ۴K و زیرنویس انگلیسی در سینمای «Cinéma Moderne» شهر مونترال برای علاقه‌مندان به سینمای ایران اکران می‌شود.

نسخه مرمت‌شده «باشو، غریبه کوچک» با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در استودیو روشنا آماده شده است تا این اثر سینمایی با کیفیتی بالاتر در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

این فیلم روایت پسربچه‌ای جنوبی به نام باشو است که در پی بمباران‌های جنگ ایران و عراق، خانه و خانواده خود را از دست می‌دهد و به شمال ایران پناه می‌برد. او در محیطی ناآشنا با زبان و فرهنگی متفاوت روبه‌رو می‌شود، اما آشنایی با نایی، زنی روستایی، زمینه شکل‌گیری پیوندی عاطفی و انسانی را میان آنها فراهم می‌کند.

بهرام بیضایی در این فیلم با روایت زندگی کودکی جنگ‌زده، به موضوع‌هایی همچون آوارگی، تفاوت‌های فرهنگی، همدلی و پذیرش دیگری پرداخته است.

«باشو، غریبه کوچک» از آثار شاخص سینمای ایران در پرداختن به پیامد‌های انسانی جنگ و از فیلم‌های ماندگار حوزه کودک و نوجوان به شمار می‌رود.

نمایش نسخه مرمت‌شده این فیلم در مونترال، در ادامه معرفی آثار سینمای ایران به مخاطبان بین‌المللی انجام می‌شود و فرصتی برای تماشای دوباره این اثر پس از گذشت چند دهه از تولید آن فراهم می‌کند.