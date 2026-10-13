محموله کمک‌های مردم شهرستان شاهرود به رزمندگان و مردم جنوب کشور ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ابراهیم سلمانی، مسئول کمیته جمع‌آوری کمک‌های مردمی ستاد پشتیبانی جنگ شهید سلامی شهرستان شاهرود گفت: که پس از بازدیدی که از مناطق جنوب کشور انجام شد، این کمک‌ها که شامل ۱۳ قلم کالای مورد نیاز ضروری رزمندگان و مردم آن منطقه تهیه و ارسال است.

به گفته سلمانی این اقلام شامل کفش، پشه‌بند، اجاق گاز، لباس، کلمن، بسته معیشتی و مواد شوینده به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان است.

ستاد پشتیبانی جنگ شهید سلامی شهرستان شاهرود، به‌همت قرارگاه جهادی شهدای شاهرود سپاه ناحیه، از ابتدای تشکیل تاکنون در مجموع ۴۷ میلیارد ریال کمک برای جبهه مقاومت جمع‌آوری و ارسال کرده است.