مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر گفت: در حال حاضر از ظرفیت یک‌هزار نفر همیار طبیعت و ۵۰ نیروی داوطلب محلی برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، پیشگیری از حریق و گزارش تخلفات استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، اسماعیل سعیدی‌فر با بیان اینکه حفاظت از عرصه‌های گسترده منابع طبیعی بدون مشارکت مردم و جوامع محلی امکان‌پذیر نیست، گفت: در همین راستا از ظرفیت دهیاری‌ها و تشکل‌های مردمی، یک‌هزار همیار طبیعت و ۵۰ نیروی داوطلب محلی برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: از این ظرفیت مردمی در زمینه‌های مختلف از جمله حفاظت از عرصه‌های طبیعی، پیشگیری از حریق و گزارش تخلفات به منابع طبیعی استفاده می‌شود.

مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر همچنین با اشاره به نقش جوامع محلی در پیشگیری از آتش‌سوزی گفت: مردم محلی به دلیل حضور مستمر در مناطق مختلف، می‌توانند در شناسایی سریع حوادث و اطلاع‌رسانی به نیرو‌های عملیاتی نقش مهمی داشته باشند.

سعیدی‌فر بیان کرد: مشارکت مردم در طرح‌های احیای جنگل نیز مورد توجه قرار گرفته و عملیات توسعه جنگل با استفاده از بذر و نهال در ۵۰ هکتار از اراضی به صورت مشارکت مردم انجام شده است.