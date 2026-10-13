رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی از آغاز سومین فراخوان شناسایی و جذب استعداد‌های برتر در بخش خصوصی خبرداد و گفت: علاقه‌مندان برای ثبت نام تا ۵ آبان ۱۴۰۵ مهلت دارند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: بنیاد ملی نخبگان با هدف ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی متخصص و استعداد‌های برتر و پاسخگویی به نیاز شرکت‌های بخش خصوصی به سرمایه انسانی خلاق، توانمند و نوآور، سومین فراخوان شناسایی و جذب استعداد‌های برتر در بخش خصوصی را برگزار می‌کند.

ایزدخواه افزود:این فراخوان ویژه دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است و فرصتی برای فعالیت در شرکت‌های پیشرو و معتبر بخش خصوصی، توسعه مسیر حرفه‌ای، بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی تخصصی و مشارکت در پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان کشور فراهم می‌آورد.

وی گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سینا به نشانی: https://sina.bmn.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی افزود: از تمامی دانش‌آموختگان واجد شرایط دعوت می‌شود با بهره‌گیری از این فرصت، زمینه حضور و فعالیت حرفه‌ای خود را در شرکت‌های بخش خصوصی فراهم کنند.