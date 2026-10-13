رئیس سازمان فضایی کشور گفت: این سازمان آماده همکاری‌های آموزشی و ترویجی با کانون علوم و فن آوری‌های نوین (کافنا) برای پرورش و تربیت نسل جدید صنعت فضایی کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسن سالاریه در آیین پایانی هفته جهانی فضا با شعار «انقلاب ماهواره‌برها» که با میزبانی کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا)، افزود:حوزه فضایی یکی از مسائل راهبردی کشور است.

سالاریه خاطرنشان کرد: آموزش و سرمایه گذاری در صنعت فضایی از مهمترین مسائل برای رشد و پیشرفت کشور است.

رئیس سازمان فضایی گفت: سازمان فضایی آماده همکاری هر چه بیشتر برای موضوعات آموزشی و ترویجی با کانون علوم و فن آوری‌های نوین برای پرورش و تربیت نسل جدید صنعت فضایی کشور است.

هفته جهانی فضا امسال از ۱۲ تا ۱۸ مهر با شعار «انقلاب ماهواره‌برها» برگزار شد و آیین پایانی آن امروز به میزبانی کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا) برگزار می‌شود.

این مراسم با همراهی سازمان فضایی ایران و نهاد‌های همکار، در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب، در حال برگزاری است.

در این مراسم از برگزیدگان المپیاد نجوم و جستجوی سیارکی قدردانی شد.

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