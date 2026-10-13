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مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: نصب یکهزار و ۲۴۳ دستگاه بخاری پربازده در دستور کار قرار دارد که هماکنون اجرای این طرح در شهرستان مارگون آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طالبی همچنین افزود: در راستای اجرای این طرح، شهرستانهای سردسیر و مشترکان پرمصرف در اولویت قرار دارند و بخاریها بهصورت رایگان در اختیار مشترکان قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین از بهینهسازی رایگان موتورخانههای ۳۵۸ اداره خبر داد و افزود: مدارس و مراکز آموزشی نیز از جمله مجموعههای مشمول این طرح هستند.
طالبی با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی گفت: آموزش مشترکان برای استفاده صحیح از وسایل گازسوز و کاهش مصرف، از برنامههای شرکت گاز است.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از مردم خواست با عایقبندی پنجرهها، بستن در اتاقهای بلااستفاده، پوشیدن لباس گرم و تنظیم دمای محیط روی حداکثر ۲۰ درجه سانتیگراد، در مصرف گاز صرفهجویی کنند.
طالبی همچنین بر ضرورت بررسی مسیر دودکشها، اطمینان از باز بودن مسیر خروج محصولات احتراق و استفاده از وسایل گازسوز استاندارد برای پیشگیری از حوادث ناشی از گازگرفتگی تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و اجرای طرحهای بهینهسازی، تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال مدیریت شود و مشترکان نیز با رعایت الگوی مصرف، هزینه کمتری برای گاز پرداخت کنند.