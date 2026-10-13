با بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار عملیات اجرایی خط انتقال آب آشامیدنی تصفیه‌خانه خوانسار به مخزن بعثت، به طول ۴۸۰۰ متر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آب و فاضلاب منطقه خوانسار هدف از اجرای این طرح را تقویت پایداری تأمین آب برای حدود ۱۰ هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی این شهرستان عنوان کرد.

رضا ناصری افزود: قرارداد اجرای این طرح در مردادماه سال جاری منعقد و اجرای آن از اوایل مهر آغاز شده و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی رسیده است.

وی با بیان این‌که در اجرای این خط انتقال از لوله‌های چدن داکتیل به قطر ۳۰۰ میلی‌متر استفاده می‌شود، گفت: با بهره‌برداری از این خط انتقال، بخشی از جمعیت شهر خوانسار، شهرک یاسر و روستا‌های قودجان، تیدجان، خُم‌پیچ، صفادشت، تجره، مهرآباد، رحمت‌آباد و حاج‌بلاغ از آی آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌شوند.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه خوانسار با اشاره به اجرای عملیات لوله‌گذاری در خیابان بعثت نیز افزود: عملیات اجرایی در این خیابان در مراحل پایانی قرار دارد و در ادامه، لوله‌گذاری از سه‌راه سرهنگ به سمت میدان سردار شهید سلامی (نام‌آوران) از مسیر بلوار سردار شهید صادقی دنبال می‌شود.