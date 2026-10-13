در پی بازدید مسئولان از کسبه میدان معلم فیروزکوه، مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران از اتخاذ تمهیدات ویژه برای بخشودگی جرایم و اعمال معافیت‌های قانونی برای اصناف این محدوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران، ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از فضای کسب‌وکار در شهرستان گفت: با توجه به شرایط حاکم بر میدان معلم و محدودیت‌های ناخواسته‌ای که در ساعات کاری اصناف این محدوده ایجاد شده است، اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران مکلف به تسهیل در امور این مؤدیان است.

حبیب موسوی افزود: در راستای تکریم کسبه و جبران بخشی از ناترازی‌های درآمدی ناشی از شرایط موجود، تمهیدات ویژه‌ای برای اعمال بخشودگی‌های جرایم مالیاتی و تخصیص معافیت‌های قانونی برای این واحد‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مسئولان شهرستان فیروزکوه نیز در این بازدید با اهدای شاخه‌های گل، از صبر و همراهی کسبه با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان قدردانی کردند. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این بسته حمایتی، بخش قابل‌توجهی از دغدغه‌های مالیاتی این واحد‌ها مرتفع شد.