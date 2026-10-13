استاندار کرمان با اشاره به توافق برای تکمیل ۱۹۰۰ کیلومتر راه در استان گفت: توافق شد که کار تکمیل ۱۹۰۰ کیلومتر راه در استان تا پایان بهمن‌ماه انجام و اعتبارات لازم تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ محمدعلی طالبی سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در گفت‌و‌گو با رادیو کرمان با اشاره به اقدامات اخیر استان در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در روز‌های گذشته، بازدید از محل استقرار مرکز لجستیک استان کرمان و پیش‌بینی شرایط سرمایه‌گذاری در این مرکز انجام شد که می‌تواند زمینه توسعه تبادلات تجاری استان را فراهم کند.

وی همچنین از جانمایی محل استقرار دهکده اتومبیلرانی و موتورسواری در استان خبر داد و گفت: این مجموعه به بزرگ‌ترین مرکز اتومبیلرانی و موتورسواری در جنوب شرق کشور تبدیل خواهد شد.

استاندار کرمان با اشاره به افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی روان‌پزشکی در شهر کرمان افزود: این مرکز می‌تواند خدمات مناسبی به مردم استان ارائه دهد.

وی در ادامه به برنامه‌های هفته کودک اشاره کرد و گفت: در این هفته، برنامه‌های متنوعی با تأکید بر هدایت کودکان و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان برای مشارکت در فرایند توسعه استان برگزار شد.

استاندار کرمان همچنین از برگزاری نشست با هیئت‌رئیسه مجامع امور صنفی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بازار کرمان برای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز استان و ارائه خدمات به مناطق پیرامونی، مقرر شد اقدامات لازم با همکاری مجامع امور صنفی دنبال شود.

طالبی با اشاره به برگزاری جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت در استان گفت: رویکرد این جلسه، تحول در عملکرد شورا و تبدیل آن به مجموعه‌ای عملیاتی و نتیجه‌محور با هدف برقراری ارتباط مؤثرتر با مردم بود.

وی همچنین از برگزاری جلسه مدیریت بحران استان با تأکید بر پیشگیری از وقوع بحران خبر داد و افزود: پیش‌بینی‌های لازم در سطح استان انجام شده است تا پاییز و زمستان با آمادگی مناسب در برابر بارندگی‌ها و سایر حوادث احتمالی سپری شود.

استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌های سفر خود به تهران بیان کرد: در نشست با سازمان زمین‌شناسی، بر تکمیل اکتشافات معدنی برای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری در پهنه‌های مختلف معدنی استان تأکید شد.

وی ادامه داد: در جریان حضور در نمایشگاه توانمندی‌های روستایی، توافقاتی با وزارت میراث فرهنگی و سازمان امور عشایری برای برگزاری هفته کرمان در تهران و همچنین اجرای رویداد‌هایی در حوزه گردشگری و معرفی توانمندی‌های روستایی و عشایری در استان انجام شد.

طالبی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی استان گفت: مراسم رونمایی و نشست خبری جشنواره موسیقی نواحی برگزار شده و این رویداد در آذرماه به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد و برنامه‌های متنوعی برای این جشنواره پیش‌بینی شده است تا مردم در نقاط مختلف استان از فضای فرهنگی و نشاط‌آفرین آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: برنامه‌هایی نیز برای توسعه گردشگری مرتبط با جشنواره موسیقی نواحی در استان تدارک دیده شده است.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به نشست با سازمان راهداری کشور اشاره کرد و گفت: در این نشست، درباره تکمیل ۱۹۰۰ کیلومتر راه در استان تا پایان بهمن ماه و تأمین اعتبارات مورد نیاز توافق شد.

طالبی همچنین با اشاره به بازدید از سامانه ۱۴۱ و مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار کرد: در این بازدید اعلام شد که میزان نارضایتی‌های مردمی از وضعیت راه‌های استان کرمان به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

وی در ادامه از توافق با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای اجرای تفاهم‌نامه آبرسانی به ۶۶۴ روستا خبر داد و افزود: تکمیل آبرسانی به شهر‌ها و اجرای طرح‌های فاضلاب در برخی مناطق شهری استان نیز در این نشست مورد توافق قرار گرفت.

استاندار کرمان در پایان با تأکید بر گستردگی طرح‌های زیرساختی در حال اجرا در استان گفت: پروژه‌هایی که در حوزه راه و تأمین آب شرب در کرمان در حال اجراست، از نظر گستردگی و حجم اجرا، بی‌سابقه‌ترین پروژه‌ها در سطح استان و کشور به شمار می‌روند.