معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر در محیط‌های آموزشی گفت: این موضوعات را نباید ساده تلقی کرد؛ چراکه در صورت نبود برنامه‌ریزی، پیش‌بینی تمهیدات لازم و اقدامات پیشگیرانه، جریان آموزش و فعالیت نظام تعلیم‌وتربیت با اختلال مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت هماهنگی با دانشگاه‌های علوم پزشکی برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر در مدارس، خواستار آمادگی استان‌ها برای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و برگزاری منسجم برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی و ورزش شد.

معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها، رؤسای ادارات سلامت و تندرستی و تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی در پنجاه‌وسومین جلسه اتاق وضعیت این معاونت مدیران هیئت‌های ورزشی دانش‌آموزی و کارشناسان مسئول و کارشناسان ادارات کل استان‌ها به‌صورت برخط حضور داشتند.

پیگیری مصوبات نشست پیشین، بررسی راهکار‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر در مدارس و تشریح برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی و ورزش در سال تحصیلی ۰۶-۱۴۰۵، از محور‌های اصلی این نشست بود. در بخش بررسی موضوعات بهداشتی، نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور یافتند و آخرین ملاحظات تخصصی درباره عفونت‌های حاد تنفسی و آلودگی به شپش را تشریح کردند.

ضرورت هماهنگی برای حفظ سلامت دانش‌آموزان و تداوم آموزش

محمد جعفری در این نشست با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر در محیط‌های آموزشی، اظهار کرد: این موضوعات را نباید ساده تلقی کرد؛ چراکه در صورت نبود برنامه‌ریزی، پیش‌بینی تمهیدات لازم و اقدامات پیشگیرانه، جریان آموزش و فعالیت نظام تعلیم‌وتربیت با اختلال مواجه می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری نزدیک میان آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت، از معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها خواست جلساتی با معاونان بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار کنند و زمینه لازم برای آموزش، آمادگی و برنامه‌ریزی مشترک در استان‌ها را فراهم آورند.

جعفری بر ضرورت نهایی‌سازی و ابلاغ دستورالعمل مشترک پیشگیری و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی تأکید کرد و خواستار تسریع در بررسی و جمع‌بندی پیشنهاد‌های مرتبط با مشارکت استان‌ها شد تا دستورالعمل نهایی به‌عنوان نقشه راهی روشن برای تصمیم‌گیری و اقدام در شرایط مختلف در اختیار استان‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه تعطیلی مدارس در دوره همه‌گیری کرونا، تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره محدودیت فعالیت مدارس باید با در نظر گرفتن هم‌زمان سلامت دانش‌آموزان و ضرورت تداوم آموزش انجام شود. در این مسیر، همکاری دو دستگاه و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و دستورالعمل‌های تخصصی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت بر ضرورت حضور فعال و مستمر مسئولان در نشست‌های اتاق وضعیت تأکید کرد و گفت: آگاهی دقیق از موضوعات مطرح‌شده، به‌ویژه در شرایطی که تصمیم‌های مرتبط با سلامت دانش‌آموزان ممکن است بر روند فعالیت مدارس تأثیر بگذارد، برای مسئولان استانی ضروری است.

حسن محمدزاده، مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی با اشاره به ابلاغ برنامه‌ها به استان‌ها، بر ضرورت تشکیل یا فعال‌سازی ستاد‌های اجرایی هفته تربیت‌بدنی، تقسیم مسئولیت میان کمیته‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت مناطق، مدارس و دستگاه‌های همکار تأکید کرد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، برنامه‌های این هفته از ۲۶ مهرماه با افتتاح نمادین المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای آغاز می‌شود و در روز‌های بعد، فعالیت‌های مهارت‌آموزی و طرح «شمیم»، افتتاح «میدان همدلی»، برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی، تجلیل از شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، افتتاح «میدان پویا» و برنامه‌های «شهر پویا» و «خانواده پویا» و همچنین افتتاح کانون‌های ورزش دانش‌آموزی در دستور کار قرار دارد.

محمدزاده گفت: در کنار این برنامه‌ها، رونمایی از سامانه مهارت‌آموزی و کتابچه راهنمای اعضای انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی نیز پیش‌بینی شده است. کانون‌های ورزشی دانش‌آموزی با توجه به ساختار‌های تعریف‌شده، از جمله کانون‌های عادی، کانون‌های مناطق محروم و کانون‌های پهلوانی، در برنامه‌های این هفته مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی با معرفی استان‌های میزبان برنامه‌های محوری، از تعیین استان تهران برای افتتاح المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، قم برای برنامه‌های مهارت‌آموزی و طرح شمیم، کردستان برای افتتاح میدان همدلی، کرمانشاه برای انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی، هرمزگان برای تجلیل از شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، گیلان برای افتتاح میدان پویا و قزوین برای افتتاح کانون‌های ورزش دانش‌آموزی خبر داد.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی با اشاره به پیش‌بینی ارتباط برخط میان استان‌ها در برخی برنامه‌های محوری، خواستار هماهنگی استان‌های میزبان با سایر استان‌ها و مناطق شد و افزود: ستاد مرکزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها را دنبال می‌کند و مسئولیت برنامه‌ریزی اجرایی، تقسیم کار و پیگیری فعالیت‌ها در سطح استان بر عهده مجموعه‌های استانی است.

تأکید بر اجرای برنامه‌ها و صیانت از اعتبارات ابلاغی

جعفری در جمع‌بندی نشست، با قدردانی از همکاری مسئولان حوزه سلامت و تندرستی و دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی، بر ضرورت پیگیری مصوبات و اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی تأکید کرد.

وی با اشاره به نزدیک‌شدن هفته تربیت‌بدنی و ورزش، خواستار تشکیل ستاد‌های استانی، تعیین مسئولیت کمیته‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت سایر بخش‌های آموزش‌وپرورش و هماهنگی با مدیران کل استان‌ها برای حضور مؤثر مسئولان در برنامه‌ها شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت پیشنهاد برگزاری نشست‌های خبری در سطح ملی و استانی را برای تبیین برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی و گسترش گفتمان عمومی درباره اهمیت فعالیت بدنی، نشاط، سلامت و پویایی دانش‌آموزان مطرح کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های مصوب و هزینه‌کرد هدفمند اعتبارات ابلاغی، اظهار کرد: اعتبارات اختصاص‌یافته به میزبانی برنامه‌ها باید مطابق تفاهم‌نامه‌ها و اهداف تعیین‌شده هزینه شود و انتقال این اعتبارات به سایر مصارف، بدون هماهنگی و مجوز لازم، پذیرفتنی نیست.

جعفری با اشاره به اهمیت پیگیری به‌موقع فرایند‌های مالی و اجرایی، از معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها خواست پس از ابلاغ اعتبار و شرح هزینه، اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهند و روند اجرای پروژه‌ها را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

وی بر مسئولیت معاونان استان‌ها در پیگیری ابلاغیه‌های رسمی و مصوبات وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های دقیق از روند اجرای برنامه‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات شد.

پنجاه‌وسومین نشست اتاق وضعیت معاونت تربیت‌بدنی و سلامت با تأکید بر تداوم هماهنگی‌های بین‌بخشی، آمادگی استان‌ها برای مدیریت مسائل بهداشتی مدارس، اجرای منسجم برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی و ورزش و پیگیری دقیق مصوبات و اعتبارات به کار خود پایان داد.