رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از مختومه شدن بیست و یکمین پرونده قتل عمد در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: با گذشت اولیای‌دم در شهرستان چالدران، یک محکوم به قصاص در آستانه اجرای حکم، طعم دوباره زندگی را چشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد علینژاد افزود: محکوم‌علیه با هویت «ی_خ» که به اتهام قتل عمد مرحوم «ب_م» به قصاص نفس محکوم شده بود، در یک قدمی اجرای حکم قرار داشت، اما با تلاش‌های مستمر دستگاه قضایی، «هسته‌های جهادی بخشایش» و پادرمیانی ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، اولیای‌دم با سعه‌صدر و بزرگواری، رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کرده و قاتل را از مجازات مرگ رهانیدند.

وی با اشاره به پیامد‌های مثبت این سازش در سطح جامعه افزود: این پرونده قتل، علاوه بر تبعات تلخ جانی، منجر به بروز اختلافات عمیق و ایجاد درگیری‌های دامنه‌دار میان دو طایفه شده بود که خوشبختانه با این گذشت ارزشمند، نه تنها پرونده قتل به صلح ختم شد، بلکه تمامی پرونده‌های کیفری و حقوقیِ مرتبط با این درگیری‌های طایفه‌ای نیز مختومه گردید.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تقدیر از این اقدام خداپسندانه خانواده مقتول تصریح کرد: ترویج سنت حسنه صلح و سازش یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و ما همواره مراجعین و طرفین پرونده‌ها را تشویق می‌کنیم تا با گذشت و رویکرد سازشی، به جای برخورد‌های قضایی، اختلافات خود را به‌صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کنند تا شاهد کاهش تنش‌های اجتماعی باشیم.

این خبر که از سوی روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی منتشر شده است، بار دیگر نشان داد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، طوایف و معتمدین محلی، می‌توان گره‌های کور قضایی را با گذشت باز کرد و امنیت و آرامش پایدار را به جوامع محلی بازگرداند.