دیدار‌های رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور به علت خارج شدن یک تیم از جمع شرکت کنندگان، با تغییراتی نسبت به برنامه اولیه ارائه شده، برگزار خواهد شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این سازمان پیش از این برنامه دیدار‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان را نهایی و اعلام کرده بود، اما خارج شدن یک تیم از جمع شرکت کنندگان در این رقابت ها، باعث تغییراتی در برنامه اولیه شده است.

بر این اساس، رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان طبق برنامه اولیه از چهارشنبه ۲۲ مهر با یک دیدار آغاز می‌شود و تا دوشنبه ۲۷ مهر ادامه خواهد داشت، اما تعداد کلی دیدار‌ها از ۷ به ۶ دیدار کاهش داشته است.

رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ از ۸ آبان آغاز می‌شود.