معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی در نشست گروه ۲۴، بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و افزایش تاب‌آوری جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل کوده‌یی در نشست روسای بانک های مرکزی و وزرای اقتصاد گروه ۲۴ (G24)، در بانکوک تایلند با موضوع «هدایت اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوسته در جهانی ازهم‌گسسته»، بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی، افزایش تاب‌آوری اقتصادها و اصلاح نهادهای بین‌المللی برای مقابله با پیامدهای یک‌جانبه‌گرایی تأکید کرد.

معاون روابط بین الملل بانک مرکزی با اشاره به پیوندهای عمیق و متقابل اقتصاد جهانی اظهار داشت که اقدامات یک‌جانبه به تشدید چندپارگی اقتصادی، افزایش مخاطرات و گسترش نااطمینانی در اقتصاد جهانی منجر می شود.

کوده‌یی با بیان اینکه جهانی‌شدن طی دهه‌های گذشته فرصت‌های مهمی را برای بسیاری از اقتصادها فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: این روند با توسعه نهادها و چارچوب‌های بین‌المللی همراه بوده، اما در سال‌های اخیر، پیشرفت در این زمینه با کندی و توقف مواجه شده است.

به گفته وی، وابستگی متقابل اقتصادی که می‌توانست زمینه‌ساز همکاری و رشد باشد، در شرایط کنونی در برخی موارد به عاملی برای افزایش آسیب‌پذیری اقتصادها تبدیل شده است.

معاون روابط بین الملل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی کشورها تصریح کرد: اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه، با توجه به سهم قابل‌توجه خود در اقتصاد جهانی، می توانند نقش فعال‌تری در شکل‌دهی به نظم اقتصادی بین‌المللی ایفا کنند.

وی همچنین گروه ۲۴ را بستری مهم برای پیگیری این هدف دانست و اصلاح ساختار حکمرانی این گروه را عاملی برای ارتقای اثربخشی آن در حمایت از منافع اعضا عنوان کرد.

کوده‌یی در ادامه، با تاکید بر ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای گفت: همگرایی منطقه‌ای می‌تواند به حفاظت از اقتصادها در برابر مخاطرات ناشی از چندپارگی جهانی کمک کند. با این حال، تحقق این هدف مستلزم وجود نهادهای کارآمد و چارچوب‌های عملی برای تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و همکاری‌های فنی میان کشورهای مشارکت‌کننده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف، معکوس‌کردن روند همگرایی اقتصادی نیست، بلکه باید وابستگی متقابل کشورها را متوازن‌تر و تاب‌آورتر کرد تا این پیوندها بیش از پیش در خدمت توسعه پایدار قرار گیرند.

شایان ذکر است در این نشست، بیانیه گروه ۲۴ با مشارکت فعال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.