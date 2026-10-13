در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، واریز سهم سلامت از محل مالیات بر ارزش افزوده با رشد ۹۲ درصدی به بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. این جهش درآمدی که زمینه‌ساز تقویت برنامه‌های حمایتی در مناطق کم‌برخوردار شده، منجر به تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین رایگان مکمل‌های تغذیه‌ای در مناطق روستایی، عشایری و شهر‌های کوچک شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گذار از درآمد‌های ناپایدار به سمت درآمد‌های پایدار مالیاتی، اکنون در قالب خدمات ملموس اجتماعی به بار نشسته است. بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که مجموع دریافتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل مالیات بر ارزش افزوده به ۷۱ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۳۷ هزار و ۱۳ میلیارد تومان در دوره مشابه سال ۱۴۰۴، حاکی از تقویت ۹۲ درصدی منابع مالی نظام سلامت کشور است.

در راستای بهره‌گیری از این ظرفیت برای اجرای سیاست‌های سلامت‌محور، بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به‌منظور تأمین و توزیع متمرکز مکمل‌های تغذیه‌ای رایگان در مناطق روستایی، عشایری و شهر‌های با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر خبر داد.

به گفته فرخی، این طرح که با همکاری سازمان بیمه سلامت و با اولویت‌بندی مناطق جنوبی کشور وارد فاز اجرایی شده، گروه‌های هدف شامل مادران باردار، کودکان شیرخوار، نوجوانان و سالمندان را تحت پوشش مستقیم بسته‌های حمایتی قرار می‌دهد.

وی افزود: تامین اعتبار این بسته حمایتی به‌طور کامل از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود.