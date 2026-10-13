مجمع انتخاب رئیس هیات رویینگ خوزستان با حضور یک نامزد در اهواز برگزار شد و عیسی مهدی‌پور به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجمع انتخاب رییس هیات رویینگ خوزستان با حضور ۱۱ عضو برگزار و مهدی‌پور توانست با مجموع آراء، رییس هیات استان شود.

هیات رویینگ خوزستان که به تازگی تاسیس شده، پیش از این به صورت سرپرستی هدایت می‌شد.

‌استفاده از ظرفیت ارگان‌ها و شرکت‌های استان در رشته رویینگ، گسترش این رشته در سطح استان، فعال کردن تمام هیات‌های شهرستانی، حضور مداوم در مسابقات کشوری و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی مهمترین برنامه‌های رییس هیات خوزستان بود.

‌اعضای مجمع متشکل از رییس فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان، روسای هیات‌های ورزشی شهرستان‌ها، نماینده آموزش و پرورش، نماینده باشگاه‌ها، نماینده مربیان و ورزشکاران، نماینده داوران و نامزد ریاست هیات رویینگ خوزستان بودند.

‌بر اساس این گزارش، بیش از ۳۰۰ ورزشکار خوزستانی سازمان یافته در رشته رویینگ فعالیت می‌کنند.