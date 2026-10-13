

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت‌الله هادی روحانی، در سال ۱۳۰۲ در روستای کله‌بست (هادی‌شهر) به دنیا آمد. پدرش واعظ و ذاکر اهل بیت و به شغل کشاورزی مشغول بود و به عشق حضرت هادی (ع)، نامش را «هادی» گذاشتند. فقط ۵ سال داشت که پدرش را از دست داد و از آن پس، مادر با تلاش‌های طاقت فرسا، سعی می‌کرد سختی زندگی را برای فرزندان، به حداقل برساند.

در سال ۱۳۲۰ همزمان با سرنگونی رضاخان پهلوی، مدارس علوم دینی گشوده شد و جوانان به سوی حوزه‌های علمیه روی آوردند. وی که شیفته علم و دانش بود، در سن ۱۸ سالگی با تشویق یکی از بستگانش مرحوم ملا ابراهیم توسلی به فراگیری علوم اسلامی در مسجد مولانا بابل روی آورد و سپس در حوزه‌های علمیه قم و مشهد زیر نظر اساتیدی همچون آیت‌الله‌العظمی بروجردی، امام خمینی (ره)، ادیب نیشابوری، امام موسی صدر، آیت‌الله حاج میرزا احمد مدرس، استاد میرزا جوادآقا تهرانی، شهاب‌الدین مرعشی نجفی دروس عالیه را گذراند

آیت الله روحانی از روحانیان مبارز و متعهدی بود که بخاطر روشنگری جنایت‌ها و خیانت‌های شاه خائن و حمایت از آیت‌الله روح‌الله خمینی بار‌ها توسط ماموران ساواک و شهربانی دستگیر و زندانی شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایشان از سوی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران به نمایندگی ولی فقیه در مازندران و امام جمعه شهرستان بابل منصوب و نخستین نماز جمعه استان در روز جمعه ۱۸ آبان ۱۳۵۸ مصادف با ۱۸ ذیحجه عید سعید غدیرخم به امامت ایشان در بابل برگزار شد.



آیت‌الله هادی روحانی در دوره‌های اول و دوم و سوم نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان بود.

وی در سن ۷۶ سالگی در ۲۱ مهر ۱۳۷۸ همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) پس از عمری خدمت به اسلام و مسلمین به رحمت حق پیوست و پس از مراسم تشییع باشکوهی در خیابان‌های بابل، در کتابخانه آیت الله روحانی جنب مدرسه علمیه صدر به خاک سپرده شد.