دیدار استاندار مرکزی و مجمع نمایندگان استان با رئیس سازمان صدا و سیما

استاندار مرکزی به همراه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل صداوسیمای استان با پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره تقویت همکاری‌ها برای معرفی ظرفیت‌های استان گفت‌و‌گو کرد.