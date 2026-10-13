دیدار استاندار مرکزی و مجمع نمایندگان استان با رئیس سازمان صدا و سیما
استاندار مرکزی به همراه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل صداوسیمای استان با پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره تقویت همکاریها برای معرفی ظرفیتهای استان گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در این دیدار، بهرهگیری از فرصت رویداد ملی «ایران جان» برای معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی، توانمندیهای صنعتی و اقتصادی، ظرفیتهای گردشگری و سرمایههای انسانی استان مرکزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طرفین بر انعکاس گستردهتر قابلیتهای این استان از طریق رسانه ملی تأکید کردند و راهکارهای تقویت همکاریهای مشترک را بررسی نمودند.
این دیدار روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد.