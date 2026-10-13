برنامه‌های «دکتر سلام» با موضوع ورزش‌های کاهش وزن و «دختر قهرمان» با موضوع افتخار آفرینی دختران ورزش ایران، از شبکه‌های آموزش و ورزش پخش می‌شود.

«دکتر سلام» و «دختر قهرمان»، از قاب تلویزیون

«دکتر سلام» و «دختر قهرمان»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه امروز «دکتر سلام» با موضوع ورزش‌های کاهش وزن با اجرای دکتر محمد طهماسبی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر محمد حسین پور غریب متخصص پزشکی ورزشی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر انجمن علمی پزشکی ورزشی در این برنامه به معرفی ورزش‌های کاهش وزن می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.

ایران دخت‌های قهرمان با «دختر قهرمان»، به شبکه ورزش آمدند.

شبکه ورزش با یک برنامه تخصصی و گفت‌و‌گو محور به سراغ یکی از اتفاقات تماشایی این روز‌های ورزش ایران، یعنی افتخار آفرینی دختران ورزش ایران رفته است.

این برنامه روایت از مسیر افتخار آفرینی و تلخ و شیرینی‌های این مسیر برای دختران ورزش ایران است. یکی از جذابیت‌های این برنامه حضور دختران قهرمان ایران در برنامه و شنیدن داستان‌های مسیر افتخار از خود دختر قهرمان است.

«دختر قهرمان»، به تهیه کنندگی محمد حسین پاینده جمعه‌ها ساعت ۱۹ از شبکه ورزش پخش می‌شود.