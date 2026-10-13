به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل روابط عمومی پیام رسان «بله»، این سکو در طرحی تازه تلاش می‌کند ضمن کمک به پایداری جریان گاز در کشور، کاربران را به بهینه‌سازی مصرف انرژی ترغیب کند. بر اساس این طرح، مشترکانی که میزان مصرف گاز خود را کاهش دهند، می‌توانند ماهانه تا سقف ۵ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کنند.

شرکت در این طرح بسیار ساده است؛ کاربران می‌توانند هر روز از کنتور گاز منزل خود عکس بگیرند و آن را از طریق بخش «کیف انرژی بله» ثبت نمایند. پس از بررسی و محاسبه میزان صرفه‌جویی، پاداش نقدی تعیین‌شده به حساب کاربران واریز خواهد شد. این اقدام ابتکاری، نمونه‌ای از استفاده از بستر پیام‌رسان‌ها برای حل مسائل عمومی و ارائه خدمات رفاهی به شهروندان به شمار می‌رود.