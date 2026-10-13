سخنگوی حماس اعلام کرد: رژیم اشغالگر همچنان توافق آتش‌بس نوار غزه را که یک سال پیش در شرم‌الشیخ و با میانجی‌گری آمریکا، ترکیه، قطر و مصر حاصل شد، نقض می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب؛ حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس گفت: با وجود اعلام توافق آتش‌بس، جنگ عملا متوقف نشده و رژیم به صورت مستمر و هدفمند و در ابعاد مختلف آن را نقض کرده است.

او تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به‌صورت سازمان‌یافته به نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه ادامه می‌دهد و از زمان اجرای آتش‌بس حدود یک هزار و ۵۰۰ فلسطینی شهید و نزدیک به ۵ هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند، این در حالی است که کشتار، گرسنگی، اعمال محدودیت‌های شدید برای ورود کمک‌های بشردوستانه و جلوگیری از ورود تجهیزات و ماشین آلات برای بازسازی ویرانی‌ها همچنان ادامه دارد.

سخنگوی حماس تاکید کرد: رژیم صهیونیستی از اجرای تعهداتش بر اساس مفاد توافق شانه خالی می‌کند، دامنه کنترل و نفوذ خود بر اراضی نوار غزه را گسترش می‌دهد، گذرگاه‌های مرزی همچنان بسته هستند و محدودیت‌های شدیدی را برای تردد شهروندان اعمال می‌کند؛ این در شرایطی است که میانجی‌ها در وادار کردن این رژیم به اجرای توافق ناکام مانده‌اند و فشار مؤثر آمریکا نیز وجود ندارد.

حازم قاسم هشدار داد: نوار غزه در سایه ادامه حملات هوایی، تخریب خانه‌ها و آوارگی ساکنان، با یک کشتار گسترده و مستمر مواجه است. ما هرگونه ادعای اسرائیل را که با هدف توجیه تشدید تجاوزات و ازسرگیری عملیات نظامی مطرح می‌شود، رد می‌کنیم.

او در ادامه با تاکید بر پایبندی طرف فلسطینی به مفاد توافق آتش‌بس اعلام کرد: از طرف‌های مسئول می‌خواهیم به مسئولیت‌های خود عمل و با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، زمینه توقف نقض‌ها، اجرای کامل توافق و ورود کمک‌های بشردوستانه را فراهم کنند.

حازم قاسم تصریح کرد: انتخابات، حقی اصیل برای ملت فلسطین و یک حق ملی است که نباید مصادره یا تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد. ما ادامه کارشکنی در برگزاری انتخابات و انحصار تصمیم‌گیری ملی را رد می‌کنیم؛ وضعیتی که به فرسایش مشروعیت نهاد‌های فلسطینی منجر می‌شود.

سخنگوی حماس در ادامه گفت: ما خواهان برگزاری گفت‌وگویی ملی، فراگیر و جدی هستیم که به پایان شکاف داخلی، بازگشت وحدت ملی و تدوین تضمین‌های روشن برای برگزاری انتخابات منجر شود، به طوری که گفت‌وگوی ملی آینده نباید به پوششی برای ادامه شکاف و بحران سیاسی داخلی و یا ابزاری برای وقت‌کشی تبدیل شود.