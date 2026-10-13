معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

اسامی اعضای این شورا عبارتند از: حجت‌الاسلام و المسلمین علی ملانوری، ابراهیم حیدری، ابراهیم کریمی‌زنجانی، علی‌الله سلیمی، علی جعفرآبادی، مناف یحیی‌پور، ایوب دهقان‌کار، آزاده نظربلند، سیدسعید سرابی، نرگس معدنی‌پور، حسین قرایی، ناصر افشارپور و حامد علی‌اکبرزاده.

در حکم اعضای شورای سیاست‌گذاری هفته کتاب آمده است:

«نظر به ضرورت بهره‌مندی از دیدگاه‌های اصحاب اندیشه و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و نشر در برگزاری مطلوب «هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» با توجه به سوابق فرهنگی و تجارب ارزشمند، جناب‌عالی به‌عنوان «عضو شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است با استفاده از تجارب پیشین و در سایه همدلی و هفکری با سایر اعضا، شاهد برپایی هر چه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی در سراسر ایران اسلامی باشیم. توفیق شما را از درگاه خداوند بزرگ خواستارم.

محسن جوادی

معاون امور فرهنگی

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر ابراهیم حیدری را به‌عنوان دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود.