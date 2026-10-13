نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان ملی استاندارد با ارتقای کیفیت، بهینه‌سازی مصرف منابع و توسعه استانداردها، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد، با اشاره به اهمیت استاندارد در زندگی انسان و توسعه جوامع، گفت: استاندارد نماد یک حرکت انسانی و بین‌المللی و معیاری برای سنجش کیفیت در همه عرصه‌های زندگی، تولید و فعالیت‌های اجتماعی است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش راهبردی سازمان ملی استاندارد ایران در رشد و توسعه کشور، استانداردسازی، ارتقای کیفیت و بهینه‌سازی مصرف منابع را از عوامل مؤثر در جهش اقتصادی دانست و گفت: استفاده صحیح از ظرفیت‌های کشور، به‌ویژه در حوزه‌های آب و انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بزرگ در اقتصاد ملی باشد.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد به نمایندگی از مردم، مسئولیت خطیر ایجاد اعتماد عمومی به کیفیت محصولات و خدمات را بر عهده دارد، افزود: این سازمان علاوه بر آنکه نماد اعتماد عمومی است، نقش مهمی در رشد، توسعه و ارتقای جایگاه کشور در عرصه رقابت‌های بین‌المللی ایفا می‌کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور مؤثر در رقابت‌های جهانی مستلزم برخورداری از دانش فنی، تجهیزات مناسب، فناوری‌های روز و نظام استانداردسازی کارآمد است، گفت: کشور برای دستیابی به توسعه پایدار باید کیفیت تولیدات و خدمات خود را ارتقا دهد و انطباق با استاندارد‌های لازم را در اولویت قرار دهد.

حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت استانداردسازی در حوزه‌های آب، انرژی و محیط زیست، این سه بخش را از محور‌های اساسی پیشرفت کشور دانست و افزود: بهینه‌سازی مصرف و تولید انرژی و استفاده صحیح از منابع آب، به‌تنهایی می‌تواند تأثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی و توسعه ملی داشته باشد.

وی گفت: بهینه‌سازی مصرف بدون ایجاد محدودیت غیرضروری در زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند دستاورد‌های بزرگی برای کشور به همراه داشته باشد.

نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر اینکه بخش مهمی از ظرفیت رشد اقتصادی کشور از مسیر افزایش بهره‌وری قابل تحقق است، افزود: اگر بتوانیم سهم بیشتری از رشد اقتصادی را از طریق بهینه‌سازی مصرف منابع، ارتقای کیفیت و استفاده از فناوری‌های جدید محقق کنیم، ضمن کاهش اتلاف منابع، زمینه افزایش درآمد ملی و تقویت زیرساخت‌های توسعه فراهم خواهد شد.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: کشور ما از منابع و ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است، اما بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، فناوری‌های پیشرفته و رعایت استاندارد‌های کیفی است.

وی افزود: به‌جای آنکه بخش قابل توجهی از منابع کشور صرف جبران ناکارآمدی‌ها و مصرف غیربهینه شود، باید با استانداردسازی، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری، ارزش افزوده بیشتری از منابع موجود ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه انرژی نیز ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند امکان استفاده مؤثرتر از منابع نفت و گاز را فراهم کند و زمینه افزایش ارزش اقتصادی این منابع را در بلندمدت به وجود آورد.

سازمان ملی استاندارد نیازمند تقویت و نوسازی تجهیزات است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت سازمان ملی استاندارد، گفت: این سازمان برای انجام مأموریت‌های مهم خود به حمایت بیشتر، تجهیزات پیشرفته، فناوری‌های جدید و به‌روزرسانی مستمر روش‌های ارزیابی و نظارت نیاز دارد.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: استانداردسازی باید متناسب با تحولات علمی و فناوری جهان پیش برود و نظام ارزیابی کیفیت کشور نیز توانایی انطباق با نیاز‌های جدید تولید، صنعت و تجارت را داشته باشد.

وی افزود: هر اندازه نظام استانداردسازی کشور دقیق‌تر، به‌روزتر و کارآمدتر باشد، اعتماد عمومی به محصولات و خدمات افزایش می‌یابد و زمینه برای رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در بازار‌های جهانی فراهم‌تر می‌شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی، علمی و انسانی ایران، بیان کرد: ملت ایران از پشتوانه تمدنی چند هزار ساله، فرهنگ اسلامی و ظرفیت‌های انسانی ارزشمندی برخوردار است و این مؤلفه‌ها می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت و جهش کشور در عرصه بین‌المللی باشند.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم توجه جدی به علم، فناوری، کیفیت، بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌هاست. استاندارد نیز می‌تواند با ایفای نقش نظارتی و تخصصی خود، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف اقتصادی را در مسیر رشد و پویایی قرار دهد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مردم و مسئولان، گفت: آینده ایران به ظرفیت‌های فراوان این سرزمین و اراده ملت بزرگ آن متکی است و برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به آینده‌ای پرافتخار، باید همه بخش‌های کشور در مسیر مشترک توسعه و پیشرفت حرکت کنند.

وی افزود: هماهنگی میان دولت، مجلس، دستگاه‌های اجرایی و مردم، در کنار ارتقای کیفیت و بهره‌وری، می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهتر از ظرفیت‌های ملی و تقویت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی باشد.