به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، علیرضا صبوری ، کمبود تجهیزات کنترل شرایط محیطی و محدودیت اعتبارات، نگهداری از نمونه‌های ارزشمند موزه جانورشناسی استاد جلال افشار دانشگاه تهران در کرج را با چالش مواجه کرده است؛ موزه‌ای که علاوه بر برخورداری از یک ساختمان تاریخی، مجموعه‌ای از نمونه‌های جانوری با قدمت بیش از صد سال را در خود جای داده است.

وی با اشاره به حساسیت نمونه‌های نگهداری‌شده در این مجموعه گفت: حفاظت از آثار زیستی به کنترل دما و رطوبت و استفاده از تجهیزات تخصصی نیاز دارد و نبود امکانات کافی، به‌ویژه در زمان قطعی برق، شرایط نگهداری از نمونه‌های قدیمی را دشوار می‌کند.

صبوری با بیان اینکه ساختمان موزه در سال ۱۳۰۴ ساخته شده است، افزود: نگهداری از این بنای تاریخی در کنار حفاظت از نمونه‌های علمی، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و تأمین اعتبار برای بهسازی ساختمان و فراهم‌کردن تجهیزات مناسب است.

صبوری با اشاره به خسارت‌های واردشده به موزه در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: سقف دو ساختمان آسیب دید و تعدادی از پنجره‌ها، شیشه‌ها و ویترین‌ها نیز دچار خسارت شدند. بخشی از آسیب‌ها با همکاری دانشکده کشاورزی برطرف شده و تعمیر یا تعویض برخی پنجره‌ها همچنان در حال انجام است، اما منابع مالی موجود برای بازسازی کامل و مقاوم‌سازی اساسی ساختمان کافی نیست.

رئیس موزه جانورشناسی دانشگاه تهران، تأمین سامانه‌های مناسب سرمایشی و تجهیزات کنترل شرایط محیطی را از نیازهای مهم این مجموعه دانست و گفت: نمونه‌هایی که بیش از یک قرن از عمر آن‌ها می‌گذرد، برای حفظ کیفیت و جلوگیری از آسیب‌دیدگی به مراقبت تخصصی نیاز دارند.

وی با تأکید بر اهمیت این مجموعه در میراث علمی کشور افزود: حفاظت از موزه جانورشناسی نباید صرفاً به ظرفیت مالی یک دانشگاه یا یک استان وابسته باشد و لازم است دستگاه‌های مسئول و نهادهای علمی و فرهنگی برای تأمین امکانات موردنیاز همکاری کنند.

صبوری همچنین از اقدامات انجام‌شده برای به‌روزرسانی اطلاعات نمونه‌های موزه خبر داد و بیان کرد: برچسب‌های شناسایی نمونه‌ها به‌روزرسانی شده و کدهای پاسخ سریع (QR) نیز برای دسترسی مخاطبان به اطلاعات تکمیلی و محتوای مرتبط با جانوران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با وجود آماده‌سازی اطلاعات، محدودیت بودجه مانع تکمیل برخی اقدامات شده و امکان چاپ و نصب مناسب تابلوها و استندهای معرفی نمونه‌ها فراهم نشده است.

رئیس موزه جانورشناسی استاد جلال افشار، توسعه آرشیو دیجیتال را نیز از برنامه‌های موردنیاز این مجموعه عنوان کرد و گفت: ثبت و نگهداری دیجیتال اطلاعات نمونه‌ها می‌تواند دسترسی پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان را به داده‌های علمی آسان‌تر کند و زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های موزه را فراهم سازد.

صبوری در پایان تأکید کرد: تکمیل اقدامات حفاظتی، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، تأمین تجهیزات تخصصی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، به پشتیبانی مالی و همکاری نهادهای مرتبط نیاز دارد تا نمونه‌های ارزشمند این مجموعه برای استفاده علمی و پژوهشی نسل‌های آینده حفظ شوند.