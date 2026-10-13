مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: میانگین شاخص نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم با رشد ۱.۱۴ نمره‌ای به ۹.۸۵ رسیده است که این موضوع منجر به ارتقای جایگاه استان در این شاخص از رتبه ۳۰ به ۲۸ کشوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی فر بیان کرد: با تمرکز بر استفاده از نیرو‌های توانمند و تدوین ۶ نسخه آموزشی برای مدارس مختلف، رتبه شاخص یاد شده ارتقا یافت.

وی با اشاره به چالش‌های کمبود نیروی انسانی در سال تحصیلی جاری از تلاش برای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای استمرار آموزش در استان خبر داد و بر لزوم حمایت استانداری برای توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم تاکید کرد.

علی فر ادامه داد: با وجود کمبود‌های زیرساختی و منابع در استان و پس از گذشت هشت ماه آموزش غیرحضوری با بسیج تمام امکانات موفق به بازگشایی مدارس و حضوری‌سازی کلاس‌های درس شدیم.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه در سال جاری جذب نیروی جدید معلم صورت نگرفت افزود: با وجود کاهش یک‌هزار و ۸۰۰ نفر نیروی فرهنگی به دلایل مختلف و بحران کمبود نیرو، با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، تلاش شد تا هیچ کلاس درسی در استان بدون معلم نماند.

وی همچنین از اجرای طرح‌های ویژه در مناطق ۲ زبانه خبر داد و تصریح کرد: کتاب زبان‌آموزی پایه اول ابتدایی، متناسب با نیاز این مناطق تدوین، چاپ و توزیع شده است.

علی فر عنوان کرد: برای چاپ سه هزار جلد کتاب زبان آموزی پایه اول ابتدایی در استان به دلیل نبود اعتبار در این بخش از خیران برای چاپ این کتاب‌ها کمک‌گرفته شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستانا تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، خواستار حمایت ویژه استانداری خوزستان شد و خاطرنشان کرد: برای اجرای باکیفیت کلاس‌های درس در مناطق محروم و ارتقای سطح آموزشی دانش‌آموزان این مناطق، نیازمند مساعدت و حمایت‌های بیش از پیش مجموعه استانداری هستیم.