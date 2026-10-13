فرمانده انتظامی استان مرکزی از اجرای طرح آرامش شهر و دستگیری ۳۰ متهم مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهرستان ساوه خبر داد و گفت: در این طرح بیش از ۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار فرزاد تاجره در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردمی، طرح جمع‌آوری و برخورد با معتادان متجاهر و خرده‌فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان ساوه به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از شناسایی نقاط آلوده و جرم‌خیز و پاتوق‌های مواد مخدر، با هماهنگی‌های لازم به این مناطق اعزام شدند و در چند عملیات هماهنگ، ۸ خرده‌فروش مواد مخدر و ۲۲ معتاد متجاهر را دستگیر و جمع‌آوری کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف بیش از ۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر در جریان این طرح، تأکید کرد: شهروندان در صورت اطلاع از توزیع یا مصرف مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.