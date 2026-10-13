تیم‌های استقلال تهران و کاله مازندران در سومین روز مسابقات پیش فصل لیگ برتر بسکتبال مقابل حریفان به برتری رسیدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ با برگزاری دو دیدار از روز سوم پیگیری شد.

در این دیدارها، تیم‌های استقلال تهران و کاله مازندران مقابل حریفان شان صاحب برتری شدند.



نتیجه این دیدار‌ها به این شرح است:

* استقلال تهران ٧٨ - نفت زاگرس جنوبی ٧١

* کاله مازندران ٨٣ - نفت و گاز گچساران ٧٩

پیش از در چارچوب مسابقات پیش فصل لیگ برتر بسکتبال ۵ دیدار طی ۲ روز برگزار شد و این نتایج به دست آمد:

پنجشنبه ۱۶ مهر

*گلنور اصفهان ٦٦ - نفت آبادان ٧٩

*طبیعت اسلامشهر ٩٢ - نفت زاگرس جنوبی ٧٩

شنبه ١٨ مهر

*طبیعت اسلامشهر ٩٥ - گلنور اصفهان ٧٤

*نفت زاگرس جنوبی ٧٤ - نفت آبادان ٨٢

*نفت و گاز گچساران ٦٩ - استقلال تهران ٨٥

رقابت‌های پیش فصل لیگ برتر بسکتبال روز چهارشنبه (۲۲ مهر) با برگزاری تک دیدار طبیعت اسلامشهر و کاله مازندران به پایان می‌رسد.