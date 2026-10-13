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تیمهای استقلال تهران و کاله مازندران در سومین روز مسابقات پیش فصل لیگ برتر بسکتبال مقابل حریفان به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای پیش فصل لیگ برتر بسکتبال در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ با برگزاری دو دیدار از روز سوم پیگیری شد.
در این دیدارها، تیمهای استقلال تهران و کاله مازندران مقابل حریفان شان صاحب برتری شدند.
نتیجه این دیدارها به این شرح است:
* استقلال تهران ٧٨ - نفت زاگرس جنوبی ٧١
* کاله مازندران ٨٣ - نفت و گاز گچساران ٧٩
پیش از در چارچوب مسابقات پیش فصل لیگ برتر بسکتبال ۵ دیدار طی ۲ روز برگزار شد و این نتایج به دست آمد:
پنجشنبه ۱۶ مهر
*گلنور اصفهان ٦٦ - نفت آبادان ٧٩
*طبیعت اسلامشهر ٩٢ - نفت زاگرس جنوبی ٧٩
شنبه ١٨ مهر
*طبیعت اسلامشهر ٩٥ - گلنور اصفهان ٧٤
*نفت زاگرس جنوبی ٧٤ - نفت آبادان ٨٢
*نفت و گاز گچساران ٦٩ - استقلال تهران ٨٥
رقابتهای پیش فصل لیگ برتر بسکتبال روز چهارشنبه (۲۲ مهر) با برگزاری تک دیدار طبیعت اسلامشهر و کاله مازندران به پایان میرسد.