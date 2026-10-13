دهمین جشنواره استانی فانوس، ویژه تولیدات هنری، سینمایی و فضای مجازی دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان در میدان شهید سلیمانی رفسنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دهمین جشنواره استانی فانوس، ویژه تولیدات هنری، سینمایی و فضای مجازی دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان به همت شهرداری و هم‌زمان با دویست‌وبیست‌وپنجمین شب حماسه حضور مردم رفسنجان در میدان شهید سلیمانی برگزار شد.

این مراسم با حضور سرهنگ پاسدار حجت‌الله پاداش، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان، اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از مسئولان، هنرمندان و شهروندان برگزار شد.

سرهنگ پاداش در این مراسم با اشاره به نقش اثرگذار هنر در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت تولیدات هنری و رسانه‌ای برای انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد.

این جشنواره در راستای برنامه‌های فرهنگی شهرداری رفسنجان و در کنار اجتماع شبانه مردم در میدان شهید سلیمانی، با هدف گرامیداشت ارزش‌های دفاع مقدس، پاسداشت رشادت‌های شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد.

در بخشی از این مراسم نیز با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و ارج نهادن به صبر و ایثار خانواده‌های معظم آنان، از خانواده شهیده ندا صلحی‌زاده تجلیل به عمل آمد.

در پایان این مراسم، از برگزیدگان دهمین جشنواره استانی فانوس در بخش‌های مختلف هنری، سینمایی و رسانه‌ای با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد.

در این دوره از جشنواره که با حضور ۳۵۰ اثر برگزار شد، برگزیدگان رشته‌های خوشنویسی، پوستر، نمایشنامه، نمایش خیابانی، پادکست، آثار رادیویی، مستند داستانی، پویانمایی، نماهنگ، موسیقی باکلام، سرود و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری مورد تقدیر قرار گرفتند.