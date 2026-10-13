وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارتخانه حمایت از پژوهش‌های معتبر را بخشی از مسئولیت خود در پاسداشت سرمایه‌های تمدنی، علمی و فرهنگی ایران می‌داند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دکتر محمدرضا ظفرقندی در پیامی به همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی آورده است: این همایش با گردهم آوردن پژوهشگران حوزه‌های پزشکی، داروسازی، تاریخ علم، ادبیات، نسخه‌شناسی، گیاهان دارویی و علوم انسانی، زمینه‌ای مناسب برای شکل‌گیری گفت‌وگوی علمی و میان‌رشته‌ای فراهم می‌کند.

به گفته وی، گفت‌وگویی که می‌تواند به تولید دانش، حفظ و احیای میراث مکتوب و گسترش همکاری‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی بینجامد.

وی در این پیام آورده است: میراث مکتوب پزشکی ایران، فقط مجموعه‌ای از اسناد تاریخی نیست بلکه بخشی از هویت علمی، فرهنگی و تمدنی این سرزمین است؛ این میراث گران‌سنگ، حاصل قرن‌ها اندیشه، تجربه، پژوهش و تلاش دانشمندانی است که با تکیه بر خرد، مشاهده و تجربه، سهمی ماندگار در پیشرفت دانش پزشکی و داروسازی در ایران و جهان داشته است.

وزیر بهداشت در این پیام بیان کرد: امروز پاسداشت این میراث ارزشمند تلاشی است برای شناخت ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور، تقویت اعتماد به سرمایه‌های علمی ایران و بهره‌گیری خردمندانه از دانش بومی در کنار دستاوردهای پزشکی نوین. بی‌گمان هرگونه بهره‌برداری از این گنجینه، باید بر پایه پژوهش‌های روشمند، نقد علمی، مستندسازی دقیق و انطباق با اصول پزشکی مبتنی بر شواهد صورت گیرد.

ظفرقندی در ادامه این پیام آورده است: در دنیای امروز که سلامت، مفهومی فراتر از درمان بیماری‌ها یافته است و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، محیطی و سبک زندگی را نیز دربرمی‌گیرد، مطالعه تاریخ پزشکی، میراث مکتوب و دانش گیاهان دارویی، می‌تواند به غنای پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، ارتقای سواد سلامت، تقویت هویت علمی و فرهنگی و توسعه گفتمان سلامت در جامعه کمک کند.

وی ادامه داد: حفظ و معرفی این میراث، افزون بر ارزش علمی، در انتقال تجربه‌های تاریخی و استحکام پیوند نسل امروز با پیشینه علمی و تمدنی کشور نیز نقش مؤثری دارد.

وزیر بهداشت بیان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمایت از پژوهش‌های معتبر در حوزه تاریخ پزشکی، طب ایرانی، گیاهان دارویی و میراث علمی کشور را بخشی از مسئولیت خود در پاسداشت سرمایه‌های تمدنی، علمی و فرهنگی ایران می‌داند و بر این باور است که آینده نظام سلامت، در کنار بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی جهان، نیازمند شناخت عمیق‌تر از میراث علمی و فرهنگی این سرزمین و استفاده مسئولانه از ظرفیت‌های آن در مسیر ارتقای سلامت جامعه است.

ظفرقندی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای همه برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این همایش گفت: امیدوارم دستاوردهای این همایش، زمینه‌ساز پژوهش‌های نوآورانه، همکاری‌های علمی گسترده‌تر و گامی مؤثر در حفظ و معرفی شایسته میراث مکتوب پزشکی و گیاهان دارویی ایران باشد.

دومین همایش ملی میراث مکتوب تاریخ پزشکی و گیاهان دارویی دیروز به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد و فردا به کار خود پایان می‌دهد.