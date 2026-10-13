تصریح کرد: فروش توکن‌های مسکن نیز انجام شده که مورد استقبال هم بوده است. لکه‌گذاری‌هایی صورت گرفته، اما هنوز جزئیات آن اعلام نشده است.

وی همچنین افزود: اولویت ما در بودجه مشخص است که باید اجرایی شود و در صورت عدم اجرا باید دلایل آن اعلام شود، اما شرایط خاص تهران مدیریت شهری را به سمتی می‌برد که کمک‌های فراتری انجام دهد. همچون شرایط جنگ که کمک به بازسازی در شورا دیده نشده بود، اما در نهایت تصویب و عملی شد و گزارش آن باید در کمیسیون ماده پنج ارائه شود.

چمران گفت: در مواردی فراتر از وظایف قانونی باید کمک کنیم و نه تنها شهرداری بلکه دستگاه‌های دولتی و خیرین نیز باید همکاری کنند.

چمران در ادامه با بیان اینکه TOD روشی برای استفاده از آن در حوزه حمل و نقل است، گفت: ما ایراداتی به این موضوع داشتیم، اما هنوز به شورا ارائه نشده و بعد از ارائه بررسی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بازسازی ورزشگاه آزادی نیز تصریح کرد: این موضوع باید در کمیسیون ماده پنج و شورا تصویب شود و سپس اقدام صورت بگیرد. دولت هنوز این موضوع را واگذار نکرده و تنها پیشنهاد داده که شهرداری کمک کند. ما در بودجه بررسی می‌کنیم که کمک صورت بگیرد نه اینکه ۱۰۰ درصد بازسازی را انجام دهد. باید ببینیم دولت موافق این کار هست یا خیر و سپس باید ببینیم شورا تصویب می‌کند یا خیر؟

تقدیر عضو شورای شهر از اقدامات شهرداری در خاورشهر

در ادامه نشست شورای شهر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید خود از محدوده خاورشهر گفت: مردم این منطقه از اقدامات شهرداری تهران بسیار سپاسگزار هستند و من هم از اقدامات شهرداری در این منطقه تشکر می‌کنم. ناصر امانی در جریان ارائه گزارش محله‌گردی از محله خاورشهر در صحن شورا گفت: خاورشهر در ناحیه ۸ منطقه ۱۵ شهرداری تهران قرار دارد و جمعیت آن حدود ۲۵ هزار نفر است. با احتساب روستا‌های اطراف که از بخشی از خدمات این محله استفاده می‌کنند، جمعیت محدوده به حدود ۳۵ هزار نفر می‌رسد. وی با اشاره به رضایت ساکنان از بخش مهمی از خدمات شهرداری تهران، به‌ویژه نظافت، رفت‌وروب، توسعه اتوبوسرانی و وضعیت فضای سبز، یادآور شد: با این حال خاورشهر با مشکلاتی مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها به پراکندگی مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف، بلاتکلیفی مالکیت برخی املاک، مشکلات دسترسی و آلودگی‌های زیست‌محیطی بازمی‌گردد. امانی در مورد پراکندگی مدیریت و تعدد دستگاه‌های مسئول گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل خاورشهر، وضعیت خاص مدیریتی و اداری این محله است. خاورشهر از نظر تقسیمات کشوری در حوزه فرمانداری شهرستان ری قرار دارد، اما شهرداری تهران از سال‌های گذشته ارائه خدمات شهری به این محدوده را به‌صورت داوطلبانه بر عهده گرفته است. در مقابل، سایر خدمات اداری و عمومی میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده است. کلانتری، آموزش‌وپرورش و خدمات بهداشتی زیر نظر دستگاه‌های مربوط در شهرستان ری فعالیت می‌کنند. امور آب نیز به شهر ری وابسته است، بانک ملت محله زیرمجموعه ورامین قرار دارد و خدمات برق از طریق محدوده خاوران ارائه می‌شود. این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: این پراکندگی موجب شده ساکنان برای پیگیری مسائل مختلف ناچار به مراجعه به چند مجموعه اداری باشند و در مواردی، مشخص نباشد کدام دستگاه باید پاسخ‌گوی مشکلات آنان باشد. وی افزود: از مطالبات اصلی اهالی، انتقال خاورشهر از حوزه فرمانداری ری به فرمانداری تهران و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است. روشن شدن حدود مسئولیت دستگاه‌ها و ایجاد سازوکاری مشخص برای پیگیری مسائل محله، از ضرورت‌های مدیریت این محدوده به شمار می‌رود. طرح تورم صفر ارتباطی به درآمد‌های شهرسازی ندارد احمد صادقی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به برخی انتقادات و ادعا‌ها درباره طرح تورم صفر گفت: طرح تورم صفر ارتباطی به درآمد‌های شهرسازی ندارد. صادقی با بیان اینکه طرح تورم صفر ارتباطی به درآمد‌های شهرسازی ندارد، اظهار کرد: شهردار تهران در جلسه هم اندیشی دغدغه‌ها را پاسخ داد و اگر موضوعی هم باقی مانده بود، در این جلسه مطرح شد. وی افزود: پیشنهاد می‌کنم شهردار تهران برای توضیح در این خصوص، در صحن شورا حضور یابد و به ابهامات پاسخ دهد تا همه بدانند این موضوع ارتباطی به درآمد‌های شهرسازی ندارد. وی در پاسخ به منتقدان به طرح تورم صفر، هم گفت: ثابت نگه داشتن قیمت را هرکسی انجام دهد، خوب است. این کار بسیار ارزشمند است، اما اینکه چگونه انجام شود، رفت و برگشت‌هایی دارد. طرح در حال اجراست و بنده از نزدیک هم آن را مشاهده کردم. به هرشکل مردم راضی و خوشحال هستند که قیمت کالا‌ها ثابت می‌ماند و افزایش نمی‌یابد.