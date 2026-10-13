مانور تمام عیار با سناریوی زلزله ۷/۲ ریشتری در خلخال برگزار و توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و ارتقای سطح آمادگی در مواجهه با حوادث و بحران‌های طبیعی و شناسایی نقاط ضعف و قوت مدیریت بحران شهرستان ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیرضا علیپور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل در رزمایش مدیریت بحران در منطقه بام خلخال گفت: هزار نیروی انسانی با ۵۰۰ دستگاه خودرو در این رزمایش حضور یافته‌اند.

علیرضا علیپور افزود: رزمایش با هدف ارزیابی و سنجش توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و ارتقای سطح آمادگی امدادگران در مواجهه با حوادث و بحران‌های طبیعی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برگزار شد.

وی با اشاره به ابلاغ وزارت کشور مبنی بر همکاری دستگاه‌های اجرایی در حوادث اظهار کرد: در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران زلزله خلخال وظایف دستگاه‌ها مشخص شده بود و دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را بر اساس نوع حادثه انجام دادند.

وی بیان کرد: هماهنگی ادارات شهرستان و مرکز استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برگزاری چنین رزمایش‌هایی نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های اجرایی برای کاهش سطح آسیب حوادث قهری همچون زلزله دارد.

علیپور با اشاره به برگزاری ۱۶ رزمایش در عرصه‌های مختلف در شهرستان خلخال در هفته مدیریت بحران اضافه کرد: عملکرد مجموعه مدیریت بحران خلخال در آمادگی نیرو‌ها جهت رویارویی با حوادث قهری، مطلوب است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل ادامه داد: امیدواریم این رزمایش‌ها به‌صورت فصلی و سالانه برگزار شود تا توانمندی نیرو‌ها در شرایط واقعی افزایش یابد.