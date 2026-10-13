۲۲۶ شب از حضور، همدلی و تجدید عهد مردم استان اصفهان با آرمان‌هایی که برای بسیاری از حاضران، فراتر از یک شعارو بخشی از هویت و باور آنهاست گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خیابان‌ها برای ثبت دویست و بیست و ششمین شب قرار، میزبان مردمی شدند که با ایستادگی و همدلی قدم به این اجتماعات شبانه گذاشته‌اند.

دویست و بیست و شش شبی که تنها شمارش اعداد و شب و روز‌ها نیست؛ روایتی از ایستادگی ملت ایران و انگیزه‌های است که نه تنها با گذر زمان کمرنگ نشده بلکه استوارتر از گذشته و با امید به آینده ایران ادامه دارد.

اجتماع مردمی که معتقدند آینده ایران با اراده ملت رقم می‌خورد نه با تهدید و مثل همیشه پاسخ یاوه‌گویی‌های رییس جمهور آمریکا را در میدان عمل پاسخ می‌دهند.