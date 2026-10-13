به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسین حیدری کایدان با اشاره به استمرار توزیع واکسن آنفلوآنزا در استان خوزستان از ابتدای مهرماه همگام با سراسر کشور اظهار کرد: واکسن فرانسوی شرکت سانوفی و واکسن‌های آنفلوآنزای تولید چین با برند‌های «هوالان» و «سینوفارم» مورد تایید سازمان غذا و داروست.

وی با تشریح جزئیات دسترسی شهروندان و گروه‌های هدف به واکسن آنفلوآنزا، افزود: واکسن‌های آنفلوآنزای تولید چین با برند هوالان و سینوفارم وارد چرخه توزیع شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. واکسن فرانسوی نیز از ابتدای هفته گذشته و با اولویت بیماران خاص و جانبازان در داروخانه‌های منتخب و طرف قرارداد این گروه هدف عرضه شده است.

حیدری کایدان با بیان اینکه سهمیه واکسن فرانسوی شرکت سانوفی محدود بوده و میزان آن حدود نصف یا کمتر از واردات برند‌های تولید چین است، تاکید کرد: توزیع واکسن فرانسوی با رعایت دقیق اولویت‌بندی تعیین شده، در دسترس گروه‌های هدف قرار می‌گیرد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز ضمن هشدار جدی به شهروندان در خصوص خطرات تهیه دارو و واکسن از مراکز نامعتبر، گفت: توصیه می‌شود شهروندان از خرید واکسن از صفحات اینستاگرامی، دیگر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و مراکز غیرمجاز خودداری کنند؛ چراکه عدم رعایت زنجیره سرد و احتمال عرضه واکسن‌های تقلبی، سلامت مصرف‌کنندگان را به‌شدت تهدید می‌کند. از این رو، واکسن آنفلوآنزا صرفاً باید از داروخانه‌های مجاز و طرف قرارداد تهیه شود.

وی بیان کرد: بیماران و گروه‌های هدف می‌توانند برای دریافت راهنمایی و پیگیری درخواست‌های دارویی خود، با میز خدمت معاونت غذا و دارو به شماره ۰۶۱۹۱۰۰۱۰۹۰ (داخلی‌های ۲۶۲ و ۲۶۹) تماس حاصل کنند.